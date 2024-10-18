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09:55, 18 октября 2024Экономика

БРИКС призвали создать неуязвимую для санкций платежную систему

НБР: страны БРИКС должны создать неуязвимую для санкций США платежную систему

Фото: Максим Богодвид / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Страны БРИКС должны создать альтернативную международную платежную систему, неуязвимую для санкций США и других стран Запада. С таким призывом в статье для бразильского журнала CartaCapital выступил бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста, его слова приводит ТАСС.

По словам бывшего топ-менеджера, странам объединения необходимо продолжать расширять международные операции в национальных валютах и строить альтернативу SWIFT. Также в БРИКС могли бы сконцентрироваться на создании единой цифровой валюты, которая наряду с национальными использовалась бы для торговых операций между партнерами.

«Участники БРИКС могли бы создать эмиссионный банк, основными функциями которого станут работа по созданию цифровой валюты сообщества и выпуск облигаций, в которые новая валюта могла бы свободно конвертироваться», — пояснил Батиста.

По мнению замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслана Пермякова, независимая платежная система действительно поможет снизить негативное влияние западных санкций. Этот инструмент должен быть достаточно масштабным и при этом закрытым для внешнего аудита. Однако дефицит доверия между участниками, налаживание совместимости с уже существующими системами, технологические трудности, а также кибератаки могут затруднить работу такой платежной системы, предупредил эксперт.

Доклад о создании платежной системы БРИКС представят лидерам стран объединения в октябре в Казани. Он содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы, отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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