Назван способ снизить негативное влияние западных санкций

Аналитик Пермяков: платежная система БРИКС может снизить влияние санкций

Если страны БРИКС смогут создать независимую платежную систему, то с ее помощью удастся снизить негативное влияние западных санкций. Об этом заявил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, этот инструмент должен быть достаточно масштабным и при этом закрытым для внешнего аудита.

Кроме того, есть риски, которые могут затруднить работу такой платежной системы. Например, дефицит доверия между участниками, налаживание совместимости с уже существующими системами, технологические трудности, а также кибератаки.

Тем не менее он считает вполне реальным появление такой системы. К тому же страны БРИКС уже ведут переговоры о создании альтернативы межбанковской системы SWIFT.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что сегодня совокупная доля доллара и евро в структуре расчетов стран БРИКС менее 30 процентов. При этом растет значение национальных валют, к которым относится и российский рубль.