Раскрыта доля доллара и евро в структуре расчетов стран БРИКС

Силуанов: доля доллара и евро в структуре расчетов БРИКС составляет менее 30 %

В настоящее время совокупная доля доллара и евро в структуре расчетов стран БРИКС составляет менее 30 процентов. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Силуанов отметил, что доля главных валют западных стран в структуре расчетов БРИКС стабильно снижается последнее время. На этом фоне значительно выросло значение национальных валют, включая российский рубль, отметил глава ведомства. Их суммарная доля в расчетах объединения сейчас более чем вдвое превышает роль валют недружественных государств, добавил Силуанов.

«Национальные валюты и российский рубль — это 65 процентов всех расчетов», — резюмировал он в ходе выступления на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового форума БРИКС.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в среднесрочной перспективе одним из главных приоритетов БРИКС станет разработка единой платформы для расчетов в цифровых валютах. Помимо этого странам-участницам блока необходимо наращивать долю использования нацвалют в структуре двусторонних торгово-экономических операций. Что касается перспектив создания единой валюты в рамках БРИКС, то, как подчеркнул Силуанов, этот вопрос сейчас не входит в главную повестку дня.