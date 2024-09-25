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20:25, 25 сентября 2024Экономика

Названа доля нацвалют в структуре расчетов России с БРИКС

Лавров: доля нацвалют в структуре расчетов России с БРИКС достигла 65 процентов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

К настоящему времени доля национальных валют в структуре расчетов России со странами БРИКС достигла уровня 65 процентов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, его слова приводит Sputnik.

Глава ведомства отметил, что на фоне роста значения национальных валют в структуре торговых расчетов РФ с БРИКС доля западных демонстрирует противоположную динамику. Так, доля американского доллара в расчетах объединения за последнее время упала до 29 процентов.

В свою очередь, доля нацвалют в структуре расчетов России со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сейчас превышает отметку 90 процентов. Что касается БРИКС, то в обозримом будущем перспективной инициативой станет разработка единой платформы для расчетов в цифровых валютах, резюмировал Лавров.

Ранее глава МИД назвал контрпродуктивной санкционную политику западных стран в отношении России. Он подчеркнул, что за последние десять лет США и их союзники ввели против РФ в общей сложности свыше 21 тысячи торгово-экономических ограничений. Их «экстерриториальное» применение Лавров назвал «нелегитимным рейдерским подходом», в результате которого в большей степени страдает не Россия, а беднейшие страны, зависящие от импорта энергоресурсов, продовольствия и удобрений из РФ.

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