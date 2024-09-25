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20:00, 25 сентября 2024Экономика

Лавров подсчитал число введенных против России санкций

Лавров: за последние десять лет против России ввели свыше 21 тысячи санкций

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

За последние десять лет западные страны ввели против России в общей сложности свыше 21 тысячи санкций. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Руководитель ведомства счел введенные в отношении России ограничения незаконными. Их «экстерриториальное» применение Лавров назвал «нелегитимным рейдерским подходом». В результате, как отметил он, подобная стратегия западных стран бьет в большей степени не по самой РФ, а по «беднейшим странам и нуждающимся группам населения».

В итоге от антироссийских санкций страдают государства, которые зависят от поставок различных видов продукции из РФ. Речь идет в том числе об энергоресурсах, продовольственных товарах и удобрениях. Санкционную политику США и их союзников в Европе Лавров назвал «проявлением неоколониализма». Подобная конфронтационная повестка, по его мнению, является непродуктивной.

В результате введенных западными странами масштабных торгово-экономических ограничений товарооборот России и Евросоюза (ЕС) резко упал. Как сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat, за последние десять лет суммарные объемы двусторонней торговли просели в четыре раза и опустились до отметки в 17,8 миллиарда евро. В свою очередь, обороты торговли России и Китая по итогам 2023 года, напротив, выросли до рекордной отметки в 240,11 миллиарда долларов. В связи с этим КНР стала для РФ главным внешнеторговым партнером.

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