Появились подробности о создании платежной системы БРИКС

Силуанов: инициативу о создании платежной системы БРИКС представят уже в октябре

В России подготовили доклад о создании платежной системы БРИКС. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

Данный документ представят лидерам стран БРИКС в октябре в Казани. Он содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в III квартале 2024 года глобальная экономическая активность продолжает расти, хотя становится все больше рисков замедления роста. По ее словам, внешняя среда для многих экономик этого объединения остается непростой. Кроме того, она указала на возможную глобальную финансовую дефрагментацию.

Эксперты полагают, что если государствам БРИКС удастся создать независимую платежную систему, то она позволит снизить негативное влияние западных санкций.