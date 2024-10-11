Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:19, 11 октября 2024Экономика

Появились подробности о создании платежной системы БРИКС

Силуанов: инициативу о создании платежной системы БРИКС представят уже в октябре
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России подготовили доклад о создании платежной системы БРИКС. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

Данный документ представят лидерам стран БРИКС в октябре в Казани. Он содержит такие инициативы, как трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в III квартале 2024 года глобальная экономическая активность продолжает расти, хотя становится все больше рисков замедления роста. По ее словам, внешняя среда для многих экономик этого объединения остается непростой. Кроме того, она указала на возможную глобальную финансовую дефрагментацию.

Эксперты полагают, что если государствам БРИКС удастся создать независимую платежную систему, то она позволит снизить негативное влияние западных санкций.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Жителей Ингушетии призвали наказывать чеченцев за слова Кадырова о кровной мести. Власти назвали это провокацией

      Министр обороны Нидерландов отчитался о военной помощи Украине

      Российский суд заочно арестовал журналиста из США за незаконное пересечение границы

      Crocs начала продавать резиновые сабо для собак

      Франция вызвала посла Израиля после обстрела миротворцев ООН

      Дело о расправе над героем-пионером Павликом Морозовым попросили пересмотреть

      Минобразования Украины поддержало полный запрет русского языка в школах

      В России прокомментировали слова Бербок о нежелании Путина общаться с Шольцем

      Российский генерал оценил масштабы вооружения ВСУ в Курской области

      При столкновении автобуса и бетономешалки на российской трассе пострадали 14 человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше