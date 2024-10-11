Набиуллина указала на непростое положение БРИКС

Набиуллина: в мире растут риски глобальной финансовой фрагментации

В III квартале 2024 года глобальная экономическая активность продолжает расти, однако накапливаются риски замедления роста. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Ее цитирует ТАСС.

«Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — констатировала руководитель регулятора.

Она также обратила внимание на сохраняющиеся и растущие геополитические риски. К таковым она отнесла опасность глобальной финансовой фрагментации.

В начале года Набиуллина рассказала, что доля стран БРИКС в мировой экономики выросла с 31 до 35 процентов, объяснив происходящее присоединением к этому объединению новых участников.

Также она отметила, что государства БРИКС задумались о создании собственных вариантов трансграничных механизмов платежей.