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14:25, 11 октября 2024Экономика

Набиуллина указала на непростое положение БРИКС

Набиуллина: в мире растут риски глобальной финансовой фрагментации

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В III квартале 2024 года глобальная экономическая активность продолжает расти, однако накапливаются риски замедления роста. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС. Ее цитирует ТАСС.

«Внешняя среда для многих из наших экономик остается непростой», — констатировала руководитель регулятора.

Она также обратила внимание на сохраняющиеся и растущие геополитические риски. К таковым она отнесла опасность глобальной финансовой фрагментации.

В начале года Набиуллина рассказала, что доля стран БРИКС в мировой экономики выросла с 31 до 35 процентов, объяснив происходящее присоединением к этому объединению новых участников.

Также она отметила, что государства БРИКС задумались о создании собственных вариантов трансграничных механизмов платежей.

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