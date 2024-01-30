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09:28, 30 января 2024Экономика

Набиуллина рассказала о раздумьях многих стран над альтернативой SWIFT

Набиуллина: многие страны думают над альтернативами SWIFT из-за возросших рисков

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В настоящее время многие страны думают над альтернативами Международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Это обусловлено возросшими рисками при использовании данной системы, заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит РИА Новости.

Она добавила, что многие страны на этом фоне задумались над собственными вариантами трансграничных механизмов платежей. К числу таких государств она отнесла страны БРИКС, включая Китай и Индию.

Например, в КНР есть своя Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS), а в Индии — SFMS. «Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными», — заявила Набиуллина.

Глава регулятора также добавила, что к российской Системе передачи финансовых сообщений к настоящему времени подключились в общей сложности 159 иностранных участников из 20 стран. В странах БРИКС «ведутся дискуссии о взаимодействии таких платформ (аналогов SWIFT — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Набиуллина заявила о задаче увеличить расчеты в национальных валютах внутри БРИКС. Подобная цель является одной из ключевых для стран-участниц блока. Кроме того, необходимо уделять внимание развитию финансовых технологий для того, чтобы люди могли быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС.

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      Анатолий Акулов
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