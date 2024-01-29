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03:46, 30 января 2024Экономика

Набиуллина рассказала о задаче увеличить расчеты в нацвалютах внутри БРИКС

Набиуллина: БРИКС сосредоточится на платежных систем и расчетах в нацвалютах
СюжетСаммит стран БРИКС
Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости заявила, что странам БРИКС надо уделять больше внимания расчетам в национальных валютах.

Также российская сторона предлагает уделять внимание развитию финансовых технологий, что «позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС».

Также регулятор продолжит переговоры по безопасности финансовых услуг и зеленой повестке.

Россия в этом году председательствует в БРИКС. Российская сторона будет готовить программу различных саммитов и встреч представителей стран объединения.

С 1 января состав БРИКС увеличился — к России, Бразилии, Китаю, ЮАР и Индии присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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      Марина Совина
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