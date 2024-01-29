Набиуллина рассказала о задаче увеличить расчеты в нацвалютах внутри БРИКС

Набиуллина: БРИКС сосредоточится на платежных систем и расчетах в нацвалютах

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости заявила, что странам БРИКС надо уделять больше внимания расчетам в национальных валютах.

Также российская сторона предлагает уделять внимание развитию финансовых технологий, что «позволит людям быстрее получать финансовые услуги в другой стране БРИКС».

Также регулятор продолжит переговоры по безопасности финансовых услуг и зеленой повестке.

Россия в этом году председательствует в БРИКС. Российская сторона будет готовить программу различных саммитов и встреч представителей стран объединения.

С 1 января состав БРИКС увеличился — к России, Бразилии, Китаю, ЮАР и Индии присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.