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16:40, 4 декабря 2024Мир

Путин высказался о своих советах для Трампа

Путин: Трамп не нуждается в советах и рекомендациях
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Гердо / POOL / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в каких-либо советах или рекомендациях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

«Знаете, господин Трамп такой человек, который в каких-то советах и рекомендациях не нуждается», — ответил президент России на вопрос, будет ли он в разговоре с новым главой Белого дома обсуждать угрозы ввести пошлины за отказ стран межгосударственного объединения БРИКС использовать доллар.

30 ноября Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов из-за возможного создания единой валюты объединения. Трамп подчеркнул, что у БРИКС не получится создать альтернативу доллару, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны». Противникам подобного подхода он посоветовал «искать другого лоха».

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