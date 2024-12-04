Глава МИД Италии: Киев должен идти на уступки

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Киев должен идти на уступки. Об этом политик рассказал в телеинтервью, которое выйдет вечером на канале RAI-1, пишет ТАСС.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — уточнил он.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта. До этого политик признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

Издание Responsible Statecraft также отметило, что Владимир Зеленский на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России начал смягчать свой тон в вопросах уступки территорий. При этом Зеленский еще в октябре настаивал на том, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве, отметили авторы материала.