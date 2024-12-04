Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 4 декабря 2024Мир

В Италии призвали Зеленского идти на уступки

Глава МИД Италии: Киев должен идти на уступки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Киев должен идти на уступки. Об этом политик рассказал в телеинтервью, которое выйдет вечером на канале RAI-1, пишет ТАСС.

«Если русские по-прежнему продвигаются, Зеленскому придется пойти на уступки, если [он] не хочет, чтобы ситуация стала еще хуже», — уточнил он.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент Украины Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта. До этого политик признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

Издание Responsible Statecraft также отметило, что Владимир Зеленский на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России начал смягчать свой тон в вопросах уступки территорий. При этом Зеленский еще в октябре настаивал на том, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве, отметили авторы материала.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Залезь обратно в коробку». Посланник Трампа по Украине ответил основателю «Царьграда» насчет критики мирного плана

      Во Франции потребовали отставки Макрона

      Макрон обратится к нации после отставки его правительства в четверг

      В Киеве демонтировали бюст генерала-партизана Ковпака

      В Италии призвали Зеленского идти на уступки

      В ООН предрекли мобилизацию детей на Украине

      Захарова назвала Зеленского выродком из-за анонса санкций против Грузии

      Собянин рассказал о планах строительства новых линий метро

      Собянин оценил длительность поездки по ВСМ от Москвы до Петербурга

      Женщина рылась в мусоре и сделала жуткую находку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше