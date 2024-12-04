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11:18, 4 декабря 2024Интернет и СМИ

В США заметили изменение тона Зеленского

RS: Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий из-за успехов ВС России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне успехов Вооруженных сил (ВС) России начал смягчать свой тон в вопросах уступки территорий. То, что политик изменил свою риторику, заметило базирующееся в США издание Responsible Statecraft (RS).

Зеленский еще в октябре настаивал на том, что Киев не согласится на территориальные уступки Москве, отметили авторы материала. «Но по мере того, как российские войска прорывают хорошо укрепленную украинскую оборону в их все более стремительном продвижении на Запад, рушащиеся украинские линии, возможно, начинают создавать новую реальность в Киеве», — говорится в статье.

Как отмечается в материале, в последнее время Зеленский в своих публичных заявлениях начал указывать на разницу между юридическим признанием территорий и тем, чтобы уступить их в связи с практической необходимостью.

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При этом политик продолжал призывать к включению Украины в НАТО. Но хотя приглашение Киева в Североатлантический альянс маловероятно, изменение риторики Зеленского дает проблеск надежды на то, что прекращение огня будет достигнуто, добавили в статье.

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта из-за усталости украинцев. В материале отмечается, что такие настроения в стране усиливаются из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины и вызванной этим кампании по принудительной мобилизации.

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