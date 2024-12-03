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13:14, 3 декабря 2024Бывший СССР

На Западе объяснили смену риторики Зеленского

WSJ: Зеленский допустил территориальные уступки из-за усталости от конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту», — объясняется в тексте статьи.

Как отметили западные журналисты, подобные настроения жителей страны усиливаются из-за нехватки личного состава Вооруженных сил Украины и вызванной этим кампании по принудительной мобилизации. Кроме того, по сообщениям WSJ, о все большем количестве принудительно призванных в армию говорит нехватка рабочей силы на территории республики.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.

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