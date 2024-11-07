Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:53, 7 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с Трампом
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 ноября провел продуктивный разговор с победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сильные Америка и Европа нужны друг другу. По мнению президента Украины, это «связь между союзниками, которую нельзя потерять».

Ранее Зеленский заявлял, что после победы Трампа на президентских выборах в США есть риск, что Вашингтон прекратит оказывать Киеву военную помощь. Он отметил, что в связи с этим у Украины есть «внутренний план» по собственному усилению.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трехтонную авиабомбу сбросили на бойцов ВСУ в Курской области. Результат попал на видео

      Стало известно о гибели спасавших родных жителей Курской области из-за «Бабы-Яги» ВСУ

      Токаев назвал готовящийся госвизит Путина знаковым событием

      Названы причины нехватки роботов на производстве в России

      Создана имитирующая Землю экспериментальная установка

      В российском регионе осудят наемника из Латвии за участие в боях на стороне ВСУ

      Зеленский заявил о несостоятельности некоторых европейских подходов

      В российском городе десятки тысяч человек остались без света и воды

      Гонорары Сергея Лазарева и Влада Топалова сравнили

      В России заявили о снижении прогноза по росту инвестиций и экономики

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше