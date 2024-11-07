Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 6 ноября провел продуктивный разговор с победившим на выборах главы государства в США Дональдом Трампом. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

«Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что сильные Америка и Европа нужны друг другу. По мнению президента Украины, это «связь между союзниками, которую нельзя потерять».

Ранее Зеленский заявлял, что после победы Трампа на президентских выборах в США есть риск, что Вашингтон прекратит оказывать Киеву военную помощь. Он отметил, что в связи с этим у Украины есть «внутренний план» по собственному усилению.