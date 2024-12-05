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09:14, 5 декабря 2024Бывший СССР

Названа цель встречи главы офиса Зеленского с командой Трампа

WSJ: Ермак встретился с командой Трампа, чтобы представить Киев как партнера
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с командой избранного президента США Дональда Трампа, чтобы представить Киев как партнера в работе по урегулированию конфликта. Такую цель встречи называет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, ознакомленные с соответствующими дискуссиями.

Уточняется, что Ермак «будет изображать Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути». По данным издания, это частично свидетельствует о недовольстве Киева ограничениями на военную помощь со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Кроме того, издание писало, что украинская сторона планирует объявить о готовности к миру в ближайшее время. Такие планы Киева объясняются истощением Украины от конфликта. Отмечается, что при этом власти страны намерены добиваться устойчивого мира, а не временного перемирия.

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