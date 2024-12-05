В США рассказали о планах Киева объявить о готовности к миру

WSJ: Украина планирует сообщить о готовности к миру

В связи с истощением от конфликта Киев намерен в ближайшее время объявить о готовности к миру. Об этом со ссылкой на источники, близкие к украинской власти, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Измотанная почти трехлетним конфликтом с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру», — сказано в публикации.

Отмечается, что при это украинские власти намерены добиваться устойчивого мира, а не временного перемирия.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в США с представителями избранного президента США. С американской стороны во встрече участвовали будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.