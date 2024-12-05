В НАТО изменили позицию по Украине

Bloomberg: НАТО планирует поставить Украину в наилучшую позицию для переговоров

Западные союзники Украины в НАТО планируют продолжать военную поддержку Киева, но с целью поставить его в наилучшую позицию в переговорах с Москвой, а не нанести России военное поражение. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства уточнили, что НАТО «удваивает усилия» в поставке вооружений и боеприпасов украинской армии, поскольку та все больше «сдает позиции». Запад ищет способ остановить боевые действия таким образом, чтобы «защитить Украину, не провоцируя Россию», указали источники издания.

Ранее источники газеты The Wall Street Journal заявили, что в ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией.