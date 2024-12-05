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10:35, 5 декабря 2024Мир

В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

WSJ: Украина в ближайшее время планирует объявить о готовности к переговорам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

Издание указывает, что Украина оказалась измотана почти трехлетними боевыми действиями.

В среду, 4 декабря, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. По данным WSJ, он посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с американцами и заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона.

Уточняется, что руководитель офиса украинского лидера попытался представить Киев как «конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Команда Трампа выступила против членства Украины в НАТО

В конце ноября Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что для прекращения горячей фазы конфликта с Россией «необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под контролем» Киева.

Во время встречи с командой избранного президента США Ермак поднял тему вступления Украины в альянс, однако его оппоненты не проявили особого интереса к этой идее.

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Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог лишь поддержал усилия администрации действующего американского лидера Джо Байдена по скорейшей доставке оружия на Украину, заявив, что это даст рычаги влияния на Россию в ходе переговоров об урегулировании конфликта.

Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

Советники Трампа недавно представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине, узнало Reuters. По словам источника агентства, сейчас есть три предложения — от Кита Келлога, избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Все они предлагают территориальные уступки со стороны Украины и отказ от членства в НАТО

Известно, что Киев, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели выступят против подобных предложений.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Аналитики и бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что предложения Трампа столкнутся с противодействием со стороны Зеленского, назвавшего вступление Украины в Североатлантический альянс ключевым пунктом своего «плана победы». Предполагается, что члены руководства европейских стран и Конгресса США будут мешать главе Белого дома, и у него может оказаться меньше козырей, чтобы заставить Киев участвовать в переговорах.

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