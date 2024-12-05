В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

WSJ: Украина в ближайшее время планирует объявить о готовности к переговорам

В ближайшее время Украина планирует объявить о готовности к переговорам с Россией. По словам источников американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Киев может пойти на заключение соглашения с Москвой при условии обеспечения «устойчивого мира», а не временного перемирия.

Издание указывает, что Украина оказалась измотана почти трехлетними боевыми действиями.

В среду, 4 декабря, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прибыл в США для проведения встреч, в том числе с представителями администрации избранного американского лидера Дональда Трампа. По данным WSJ, он посетил Вашингтон, чтобы «наладить отношения» с американцами и заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Вашингтона.

Уточняется, что руководитель офиса украинского лидера попытался представить Киев как «конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути».

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Команда Трампа выступила против членства Украины в НАТО

В конце ноября Зеленский допустил прекращение огня в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что для прекращения горячей фазы конфликта с Россией «необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которая находится под контролем» Киева.

Во время встречи с командой избранного президента США Ермак поднял тему вступления Украины в альянс, однако его оппоненты не проявили особого интереса к этой идее.

Спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог лишь поддержал усилия администрации действующего американского лидера Джо Байдена по скорейшей доставке оружия на Украину, заявив, что это даст рычаги влияния на Россию в ходе переговоров об урегулировании конфликта.

Команда Трампа предложила три мирных плана с территориальными уступками Украины

Советники Трампа недавно представили ему на рассмотрение три варианта урегулирования конфликта на Украине, узнало Reuters. По словам источника агентства, сейчас есть три предложения — от Кита Келлога, избранного вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и экс-главы нацразведки Ричарда Гренелла. Все они предлагают территориальные уступки со стороны Украины и отказ от членства в НАТО

Известно, что Киев, члены Евросоюза и некоторые американские законодатели выступят против подобных предложений.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Аналитики и бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что предложения Трампа столкнутся с противодействием со стороны Зеленского, назвавшего вступление Украины в Североатлантический альянс ключевым пунктом своего «плана победы». Предполагается, что члены руководства европейских стран и Конгресса США будут мешать главе Белого дома, и у него может оказаться меньше козырей, чтобы заставить Киев участвовать в переговорах.