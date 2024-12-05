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08:43, 5 декабря 2024Мир

Раскрыты детали переговоров команды Трампа и главы офиса Зеленского

WSJ: команда Трампа на переговорах с Ермаком выступила против Украины в НАТО
Семен Александров (редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андреем Ермаком выступила против членства Украины в НАТО. Детали раскрыло издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог поддержал усилия администрации действующего президента США Джо Байдена по скорейшей доставке оружия на Украину, заявив, что это даст Трампу рычаги влияния на Россию в ходе переговоров об урегулировании конфликта.

При этом команда Трампа не проявила особого интереса к предложению Украине членства в Североатлантическом альянсе, которое Зеленский назвал жизненно важной гарантией безопасности.

Ранее стало известно, что Ермак встретился в США с представителями избранного президента США. С американской стороны во встрече участвовали будущий помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и Кит Келлог.

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