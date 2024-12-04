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15:50, 4 декабря 2024Бывший СССР

Глава офиса Зеленского отправился с визитом в США

Глава МИД Украины Сибига: глава офиса Зеленского Ермак находится с визитом в США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак находится с визитом в США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает «Интерфакс-Украина».

«Этот контакт на уровне руководителя офиса очень важен для установления, в том числе отношений с представителями новой администрации [президента США]», — подчеркнул глава МИД Украины. Дипломат также отметил недавние встречи Ермака в Вашингтоне с представителями обеих палат Конгресса США, а также Демократической и Республиканской партий.

Сибига сообщил, что глава ОП Украины отправился 4 декабря в США для встреч с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа. Министр понадеялся на продолжение поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее агентство Reuters раскрыло факт встречи Зеленского с одним из авторов мирного плана Трампа Ричардом Гренеллом. Как сообщается, Гренелл вместе с Трампом встречался с Зеленским в Нью-Йорке в сентябре этого года.

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