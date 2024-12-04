Раскрыт факт встречи Зеленского с одним из авторов мирного плана Трампа

Reuters: автор одного из мирных планов Трампа Гренелл встречался с Зеленским

Экс-директор нацразведки США и автор одного из мирных планов избранного президента Дональда Трампа по Украине Ричард Гренелл встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в сентябре этого года. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.

«Гренелл был одним из немногих, кто присутствовал на сентябрьской встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке», — сообщил журналистам старший советник Трампа по внешней политике на условиях анонимности.

План Гренелла предполагает создание автономных зон на востоке Украины в рамках мирного соглашения Москвы и Киева и считает, что членство Украины в НАТО не входит в интересы США.

Ранее стало известно, что Украина, члены ЕС и некоторые американские конгрессмены выступят против предложений Дональда Трампа по миру на Украине, поскольку возможный план не будет включать вступление Киева в состав НАТО.