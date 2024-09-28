Зеленский в США побеседовал с Трампом, о встрече договорились в последний момент. Что обсудили политики?

Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в башне Trump Tower в Нью-Йорке. Политик назвал встречу очень содержательной.

Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом. Представил ему «план победы». Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа Владимир Зеленский президент Украины

Решение о встрече было принято в последний момент. До этого журнал Time заявил, что команда Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому как это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, и предложила провести встречу на «более нейтральной территории», например, дать совместное интервью на американском телевидении.

Однако после посещения завода для снарядов в Пенсильвании Зеленским, тон переговоров изменился. По словам одного украинского чиновника, встреча сорвалась, потому как Трамп, вероятно, «обиделся».

В ночь на 27 сентября бывший глава Белого дома опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Как сообщается, украинская сторона попросила о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября. Ради этого президент Украины задержался в Соединенных Штатах.

Зеленский представил Трампу «план победы» и пригласил на Украину

Владимир Зеленский представил Трампу свой «план победы». Политик заявил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен и что одержать победу в нем должны украинцы, а не президент России Владимир Путин.

Нам нужен справедливый мир Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.

До этого украинский лидер провел встречу с президентом США Джо Байденом. Он также ознакомил американского коллегу с «планом победы».

Зеленский пригласил кандидата в президенты США посетить Украину, на что Трамп ответил, что обязательно приедет. «Прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все», — добавил он. Экс-глава Белого дома сообщил, что в будущем может состояться еще одна его встреча с украинским президентом.

Трамп говорил о «справедливой сделке» и хороших отношениях с Путиным

Дональд Трамп в ходе совместного брифинга с Зеленский заявил, что они оба хотят завершения конфликта и желают «честного соглашения».

И это должно быть справедливо. И я думаю, что это произойдет в нужное время. Я думаю, что это произойдет в нужное время Дональд Трамп кандидат в президенты США

Политик подчеркнул, что заключит мирное соглашение очень быстро в случае победы на выборах. Он также считает, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

Если меня выберут, война Украины и России быстро закончится. Если нет, то эта война никогда не закончится и перерастет в третью мировую войну Дональд Трамп кандидат в президенты США

Трамп также похвастался хорошими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. «У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — сказал он, пообещав «все уладить» в кратчайшие сроки.

