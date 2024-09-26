Украинские чиновники назвали причину избегания Зеленским встречи с Трампом

Time: команда Зеленского не согласилась на встречу с Трампом при визите в США

Команда президента Украины Владимира Зеленского во время поездки в США не согласилась встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому как это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре. Об этом сообщает журнал Time.

Издание, ссылаясь на чиновников, близких к Зеленскому, сообщило, что команды Трампа и Зеленского обсуждали возможность встречи в резиденции в Мар-а-Лаго, но украинская сторона отказалась от этой идеи. По информации Time, команда украинского лидера предложила провести встречу на «более нейтральной территории». К примеру, предлагалось дать совместное интервью на американском телевидении.

Однако после посещения завода для снарядов в Пенсильвании Зеленским, тон переговоров изменился. По словам одного украинского чиновника, встреча сорвалась, потому как Трамп, вероятно, «обиделся».

Ранее Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Сообщается, что Зеленский ознакомил Байдена с «планом победы», обсудить который лидеры договорились во время переговоров в Вашингтоне.