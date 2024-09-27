Зеленский представил Трампу свой «план победы»

Зеленский на встрече с Трампом представил ему свой «план победы»

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представил ему своей «план победы». Об этом говорится в Telegram-канале украинского лидера.

По словам Зеленского, у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен и что одержать победу в нем должны украинцы, а не президент России Владимир Путин.

По итогам встречи американский политик допустил новый личный разговор с Зеленским и пообещал посетить Украину.

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.