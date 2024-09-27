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20:18, 27 сентября 2024Мир

Трамп допустил новую встречу с Зеленским

Трамп допустил новую встречу с Зеленским и пообещал посетить Украину
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп допустил новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал посетить его страну. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Очень даже может состояться», — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста телеканала о том, можно ли в скором времени ожидать новой встречи бывшего главы США с Зеленским.

Кроме того, Трамп пообещал, что однажды совершит визит на Украину. Ранее стало известно, что Зеленский пригласил экс-президента США посетить его государство.

27 сентября украинский лидер встретился с Трампом в его башне Trump Tower в Нью-Йорке.

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      Елизавета Мытарева
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