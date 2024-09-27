Трамп допустил новую встречу с Зеленским и пообещал посетить Украину

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп допустил новую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал посетить его страну. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Очень даже может состояться», — заявил Трамп в ответ на вопрос журналиста телеканала о том, можно ли в скором времени ожидать новой встречи бывшего главы США с Зеленским.

Кроме того, Трамп пообещал, что однажды совершит визит на Украину. Ранее стало известно, что Зеленский пригласил экс-президента США посетить его государство.

27 сентября украинский лидер встретился с Трампом в его башне Trump Tower в Нью-Йорке.

