Зеленский встретился с Трампом

Зеленский встретился с экс-президентом США Трампом в Нью-Йорке

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с экс-лидером США Дональдом Трампом в его башне Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

«Я думаю, у нас есть общий взгляд на то, что конфликт на Украине должен быть остановлен (...) Украина должна победить. И я хочу обсудить с вами детали "плана победы"», — заявил на встрече глава украинского государства.

Зеленский объяснил решение встретиться с кандидатами в президенты США от обеих партий желанием заранее обсудить совместные шаги Вашингтона и Киева после американских выборов главы государства в ноябре.

Ранее Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. В тексте письма украинский лидер заявил, что встреча с бывшим американским президентом поспособствует прекращению конфликта на Украине.