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20:03, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский пригласил Трампа на Украину

Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на Украину

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп сообщил, что в будущем может состояться еще одна его встреча с украинским президентом. В то же время Зеленский обратился к нему и пригласил его на Украину, на что Трамп ответил, что обязательно приедет. «Прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все», — добавил он.

Ранее Зеленский прибыл к Трампу под усиленной охраной полицейских. Вокруг башни Трампа дежурили полиция и спецслужбы, движение машин было частично перекрыто.

До этого президент Украины провел встречу с действующим президентом США Джо Байденом. Он ознакомил американского лидера со своим «планом победы».

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      Илья Таксюр
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