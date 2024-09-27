Зеленский пригласил Трампа на Украину

Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил кандидата в президенты США Дональда Трампа на Украину. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп сообщил, что в будущем может состояться еще одна его встреча с украинским президентом. В то же время Зеленский обратился к нему и пригласил его на Украину, на что Трамп ответил, что обязательно приедет. «Прекрасная страна, прекрасная погода, прекрасное все», — добавил он.

Ранее Зеленский прибыл к Трампу под усиленной охраной полицейских. Вокруг башни Трампа дежурили полиция и спецслужбы, движение машин было частично перекрыто.

До этого президент Украины провел встречу с действующим президентом США Джо Байденом. Он ознакомил американского лидера со своим «планом победы».