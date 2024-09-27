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21:09, 27 сентября 2024Мир

Трамп похвастался перед Зеленским хорошими отношениями с Путиным

Трамп похвастался перед Зеленским «очень хорошими отношениями» с Путиным
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бизнесмен и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским хорошими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию беседы политиков передает в эфире телеканал CNBC.

«У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — похвастался Трамп, также пообещав в случае своей победы на президентских выборах «очень быстро» все уладить.

Ранее Трамп допустил проведение новой встречи с Зеленским и пообещал посетить Украину.

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      Глеб Бажуткин
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