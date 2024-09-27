Трамп похвастался перед Зеленским хорошими отношениями с Путиным

Трамп похвастался перед Зеленским «очень хорошими отношениями» с Путиным

Бизнесмен и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским хорошими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным. Трансляцию беседы политиков передает в эфире телеканал CNBC.

«У меня очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным», — похвастался Трамп, также пообещав в случае своей победы на президентских выборах «очень быстро» все уладить.

Ранее Трамп допустил проведение новой встречи с Зеленским и пообещал посетить Украину.