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10:58, 27 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский остался в США ради встречи с Трампом

CNN: Зеленский продлил визит в США ради встречи с Трампом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продлил визит в США ради встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Источник прокомментировал сообщение Трампа о просьбе украинских дипломатов организовать встречу Зеленского с бывшим американским лидером. Как сообщается, украинский президент в скором времени может покинуть США, однако продлил даты визита ради встречи с Трампом.

Ранее украинские чиновники в разговоре с изданием Time заявили об избегании Зеленским встречи с Трампом. Как утверждается, встреча может быть воспринята как поддержка экс-президента США на предстоящих выборах.

В ночь на 27 сентября Трамп опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече. Как сообщается, украинская сторона попросила о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября.

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      Юрий Леонов
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