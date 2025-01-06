19fortyfive: США не должны вмешиваться в украинский конфликт

США не должны вмешиваться в украинский конфликт, поскольку это противоречит интересам Вашингтона. Об этом пишет издание 19fortyfive.

«Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США. (...) Вашингтон должен решительно отвергнуть попытки Украины и Восточной Европы втянуть Америку в нынешний конфликт, сейчас или в будущем», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский конфликт важен только для Европы, поэтому США должны полностью переложить на страны континента всю ответственность за поддержку Киева, если мир не наступит.

Также в материале высказывается мнение о том, что страх европейцев перед российской угрозой не имеет под собой оснований, потому что Москве это не нужно.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение о том, что возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство республики в НАТО на 20 лет вызовет в Москве только смех.