Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:51, 6 января 2025Мир

В США назвали приоритетом Вашингтона невмешательство в украинский конфликт

19fortyfive: США не должны вмешиваться в украинский конфликт
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Shtuka / AP

США не должны вмешиваться в украинский конфликт, поскольку это противоречит интересам Вашингтона. Об этом пишет издание 19fortyfive.

«Украина никогда не представляла серьезного геополитического интереса для США. (...) Вашингтон должен решительно отвергнуть попытки Украины и Восточной Европы втянуть Америку в нынешний конфликт, сейчас или в будущем», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинский конфликт важен только для Европы, поэтому США должны полностью переложить на страны континента всю ответственность за поддержку Киева, если мир не наступит.

Также в материале высказывается мнение о том, что страх европейцев перед российской угрозой не имеет под собой оснований, потому что Москве это не нужно.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл высказал мнение о том, что возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство республики в НАТО на 20 лет вызовет в Москве только смех.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

      Появились кадры погони российской ракеты «воздух-воздух» за МиГ-29 ВСУ

      Кадыров опубликовал видео уничтожения украинского танка Т-64

      Губерниев дал совет избитому в Москве гребцу-чемпиону

      Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ в Курской области

      В ЛДПР назвали интервью Зеленского агонией в последней стадии

      Вооруженный ножом мужчина попытался попасть в офис премьера Бельгии

      Офис Зеленского попытался оправдаться за его мат в интервью

      В Грузии неизвестные напали на супругов из России

      Клиенты сообщили о сбоях в работе МТС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше