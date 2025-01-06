В США спрогнозировали реакцию Москвы на идею отложить вступление Украины в НАТО

Журналист Хинкл: откладывание вступления Украины в НАТО вызовет смех в Москве

Возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство республики в НАТО на 20 лет, вызовет в Москве только смех. Таким мнением поделился американский журналист Джексон Хинкл, сообщает в понедельник, 6 января, РИА Новости.

«Это просто глупо, и их в Москве засмеют, если они с этим приедут и попытаются это предложить. Им нужно по-настоящему понять российскую позицию, чего пока не наблюдается», — сказал он.

Журналист полагает, что конкретных предложений Москве от представителей будущей администрации пока не поступало. При этом он указал, что публично обсуждается такие меры как отправка Украине дополнительной помощи и внесение раздора в отношения России и Китая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов провести переговоры с США и государствами Европы об урегулировании конфликта в конце января. Он добавил, что в первую очередь намерен договариваться с избранным президентом США Дональдом Трампом.