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00:14, 6 января 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о готовности к переговорам с Трампом в конце января

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с Трампом в конце января
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Киев готов провести переговоры с США и государствами Европы об урегулировании конфликта в конце января. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью блогеру, подкастеру Лексу Фридману.

Во время разговора блогер отметил, что хотел бы увидеть заключение договоренностей о прекращении боевых действий и назвал 25 января в качестве возможной даты.

«Я думаю, что 25 января или в другой день — вы просто называете 25 января, а я не против — мы сядем прежде всего с [избранным президентом США Дональдом] Трампом», — подчеркнул Зеленский. Он добавил, что в первую очередь Киев будет договариваться с ним.

«Второе — Европа, потому что мы часть Европы и для нас очень важно, чтобы у Европы тоже был голос», — отметил политик. После этого Зеленский допустил переговоры с Россией.

Ранее Зеленский назвал условие согласия на прекращение огня. По его словам, Киев готов к урегулированию при гарантиях НАТО для подконтрольных территорий. Украинский лидер отметил, что «если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать».

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