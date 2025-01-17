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13:04, 17 января 2025Бывший СССР

В Азербайджане начался суд над бывшим госминистром Нагорного Карабаха

В Баку начался суд над экс-госминистром Нагорного Карабаха Варданяном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В военном суде Баку начали рассматривать дела против бывших руководителей Нагорного Карабаха, в том числе экс-госминистр и бизнесмен Рубен Варданян. Об этом пишет «Sputnik Азербайджан».

Обвиняемых доставили в здание судебного комплекса. Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев отметил, что задержанные, адвокаты и потерпевшие знакомятся с материалами уголовного дела. Затем обвинительное заключение направят в суд, добавил он.

Среди фигурантов дела оказались Рубен Варданян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, Давид Бабаян, Давид Ишханян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян. Их обвиняют в военных преступлениях, терроризме и других преступных деяниях.

Ранее Варданян назвал сфальсифицированными протоколы его допроса в уголовном деле. Он отметил, что не давал показаний, кроме первого допроса. Как утверждает бывший госминистр, у него не было возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением.

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