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18:31, 16 января 2025Бывший СССР

Экс-министр Карабаха заявил о сфальсифицированных протоколах допроса в Азербайджане

Экс-министр Карабаха Варданян: Протоколы допроса были сфальсифицированы
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Рубен Варданян

Рубен Варданян. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что протоколы его допроса в уголовном деле были сфальсифицированы. Его слова передает РБК.

«Не давал никаких показаний с первого дня ареста, за исключением первого допроса, когда назвал лишь свое имя и фамилию. (...) Еще раз подчеркну: все протоколы с моей подписью — это фальсификация», — заявил Варданян.

По его словам, ему не дали возможности ознакомиться с официальным обвинительным заключением, поскольку перечень статей был им получен 8 января, в день окончания срока для ознакомления с обвинением.

Помимо этого, Варданян заявил, что на него и на его адвоката и переводчика оказывали давления, требуя подписать задним числом документы, включая протоколы допросов.

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