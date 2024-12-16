Бывшему госминистру Нагорно-Карабахской республики предъявили 45 обвинений

Экс-госминистру Нагорно-Карабахской республики Варданяну предъявили 45 обвинений

В Азербайджане бывшему госминистру непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубену Варданяну предъявили обвинения, по которым политику грозит пожизненное заключение. Об этом заявила международная группа адвокатов Варданяна, передает ТАСС.

Они сообщают, что новые 45 обвинений, предъявленные Варданяну, подпадают под 20 различных статей Уголовного кодекса Азербайджана и изложены на азербайджанском языке на 25 000 страниц в 100 томах. При этом материалы скрыты от общественности и самого Варданяна на том основании, что обвинения касаются «национальной безопасности Азербайджана».

Таким образом, Варданян и его адвокат сильно ограничены в своем праве подготовиться к суду, так как им не предоставили копии материалов дела, им разрешено лишь просмотреть материалы без надлежащего перевода, в ограниченное время и без права делать записи.

Ранее адвокаты Варданяна обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в его пытках. Они заявили, что во время голодовки к Варданяну не допускали ни адвоката, ни омбудсмена, а его связь с внешним миром, в том числе с родственниками, была прервана.