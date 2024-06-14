Азербайджан обвинили в пытках экс-главы правительства Карабаха

РБК: адвокаты обвинили Азербайджан в пытках Варданяна и обратились в ООН

Адвокаты бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна обратились к спецдокладчику ООН Элис Эдвардс, обвинив правительство Азербайджана в пытках предпринимателя. Об этом пишет РБК.

Защита утверждает, что экс-главе правительства Карабаха не давали спать, оставляя свет включенным, лишили возможности мыться и менять белье, не давали туалетную бумагу, не разрешали читать и писать. Кроме того, адвокаты говорят, что во время голодовки к Варданяну не допускали ни адвоката, ни омбудсмена, а его связь с внешним миром, в том числе с родственниками, была прервана.

В заявлении защиты говорится, что Варданяну «грозит неминуемая опасность дальнейших пыток и жестокого обращения». Адвокаты обвиняют Баку в нарушении обязательств по конвенции против пыток и минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения с заключенными.

В мае Рубену Варданяну, задержанному правоохранительными органами Азербайджана осенью 2023 года, продлили арест на пять месяцев. В начале апреля Варданян объявил голодовку. 21 апреля родственники экс-госминистра НКР рассказали, что ему разрешили позвонить семье.

Об аресте Варданяна в Азербайджане стало известно в сентябре 2023 года. В Сабаильском суде Баку сообщили о рассмотрении материалов, представленных Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего главы правительства Нагорного Карабаха.