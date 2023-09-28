В Азербайджане арестовали бывшего госминистра Нагорного Карабаха

Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра НКР Варданяна на четыре месяца

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане на четыре месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сабаильский суд Баку.

Утверждается, что были рассмотрены материалы, представленные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении бывшего главы правительства НКР. «На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было удовлетворено. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца», — сказано в сообщении.

27 сентября Варданян, освобожденный еще в феврале от должности главы правительства НКР, был задержан при попытке выехать в Армению через КПП «Лачин». После задержания он находился в столице Азербайджана. Там его обвиняют во множестве противоправных действий, в том числе в финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы «с целью совершения диверсионных актов».

Армения потребовала, чтобы Азербайджан предоставил сведения о задержанном на границе бывшем госминистре. Помимо этого, как отмечалось, Ереван примет все возможные меры для возвращения Варданяна.