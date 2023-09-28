Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 28 сентября 2023Бывший СССР

В Азербайджане арестовали бывшего госминистра Нагорного Карабаха

Суд в Азербайджане арестовал экс-госминистра НКР Варданяна на четыре месяца

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР) Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане на четыре месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сабаильский суд Баку.

Утверждается, что были рассмотрены материалы, представленные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении бывшего главы правительства НКР. «На процессе под председательством судьи Ульвии Шукюровой представление было удовлетворено. Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца», — сказано в сообщении.

27 сентября Варданян, освобожденный еще в феврале от должности главы правительства НКР, был задержан при попытке выехать в Армению через КПП «Лачин». После задержания он находился в столице Азербайджана. Там его обвиняют во множестве противоправных действий, в том числе в финансировании терроризма и незаконном пересечении госграницы «с целью совершения диверсионных актов».

Армения потребовала, чтобы Азербайджан предоставил сведения о задержанном на границе бывшем госминистре. Помимо этого, как отмечалось, Ереван примет все возможные меры для возвращения Варданяна.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

    В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

    В Запорожской области рассказали об улучшении позиций ВС России у Вербового

    В России упростят жизнь владельцам гаражей

    Пилот почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости