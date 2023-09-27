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15:47, 27 сентября 2023Бывший СССР

Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием к Баку предоставить сведения о Варданяне

Фото: CherryX / Wikimedia Commons

Ереван обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием обязать Баку предоставить сведения о задержанном на границе бывшем госминистре непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубене Варданяне. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе представителя страны по международным правовым вопросам заявили, что Армения намерена получить от Азербайджана ответ о местонахождении и состоянии Варданяна.

Ранее основатель и бывший владелец инвесткомпании «Тройка Диалог», экс-глава правительства непризнанной НКР Рубен Варданян был задержан при попытке выехать в Армению через погранично-пропускной пункт «Лачин». В сопровождении сотрудников Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана Варданян был доставлен в Баку и передан правоохранительным органам.

В феврале сообщалось, что Рубен Варданян был освобожден от должности главы правительства НКР.

В сентябре 2022 года Варданян также отказался от российского гражданства.

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    Алевтина Запольская
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