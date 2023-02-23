Варданян покинул должность главы правительства Нагорного Карабаха

Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства Нагорного Карабаха

Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства Нагорного Карабаха. Об этом со ссылкой на главу Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна сообщает «Интерфакс».

Соответствующий указ Арутюнян зачитал в четверг на заседании правительства. Место покинувшего должность Варданяна предложили генпрокурору непризнанной республики Гургену Нерсисяну.

Глава НКР подчеркнул, что высоко оценивает усилия Варданяна на месте госминистра. «Я благодарен господину Варданяну за то, что он всегда старался максимально разделить со мной ответственность как в дружеских, так и в коллегиальных отношениях, а не пытался переложить ее на меня, ссылаясь на конституционные нормы», — отметил Арутюнян.

Рубен Варданян был назначен главной правительства Нагорного Карабаха 4 ноября 2022 года. В сентябре Варданян решил отказаться от российского гражданства — президент России Владимир Путин удовлетворил заявление.

В середине января Варданян высказался в защиту российских миротворцев, работающих в зоне конфликта с Азербайджаном. «Мы будем делать все, чтобы российский миротворец чувствовал, что он здесь выполняет важную роль, и чтобы они знали, что мы, армяне, понимаем их ситуацию», — пообещал тогда он.