Путин удовлетворил просьбу миллиардера об отказе от российского гражданства

Путин удовлетворил заявление миллиардера Варданяна о выходе из гражданства России

Президент России Владимир Путин удовлетворил заявление миллиардера из списка Forbes Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства, чтобы переехать в Арцах. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

1 сентября Варданян рассказал, что решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха. Он поблагодарил российских миротворцев, которые были введены в регион после обострения конфликта в 2020 году.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в 1 миллиард долларов. Он является основателем и экс-владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог».