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Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства России ради Карабаха

Миллиардер из списка Forbes Варданян отказался от российского гражданства ради Карабаха

Фото: Рубен Варданян / РИА Новости

Миллиардер из списка Forbes Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства ради Нагорного Карабаха. О своем решении бизнесмен объявил в видеообращении и опубликовал его на YouTube-канале.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (так в Армении называют Нагорный Карабах — прим. «Ленты.ру») как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал Варданян на русском языке.

Миллиардер также поблагодарил российских миротворцев, которые были введены в регион после обострения конфликта в 2020 году. «Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев», — пояснил он.

Своим переездом Варданян хочет поддержать местных жителей. Бизнесмен пояснил, что все российские активы передаст в управление партнерам и в семейный фонд, передает РБК.

В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в 1 миллиард долларов. Он является основателем и экс-владельцем инвестиционной компании «Тройка Диалог».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В частности, лидеры подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

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Анна Щербакова
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