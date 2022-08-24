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Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Фото: Михаил Климентьев / Keystone Press Agency / Globallookpress

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В частности, собеседники подтвердили важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, а также 11 января и 26 ноября 2021 года. «При этом отмечена роль российского миротворческого контингента в деле обеспечения стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Пашинян обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества стран. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Варвара Кошечкина
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