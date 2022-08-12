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Баку пригрозил Еревану новой спецоперацией в случае провокаций

Президент Азербайджана Алиев пригрозил Армении новой спецоперацией в случае провокаций

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Баку может провести новую спецоперацию в случае провокаций со стороны Еревана, пригрозил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит «Интерфакс-Азербайджан».

«Армянская сторона в очередной раз прибегла к вооруженной провокации, в результате которой был убит один из наших солдат...Однако все увидели и должны видеть, что кровь нашего шехида не осталась на земле. Мы незамедлительно провели операцию "Возмездие", отомстили и жестко наказали противника», — заявил лидер Азербайджана.

По его словам, операция длилась несколько часов и была показательной для армянской стороны. Политик подчеркнул, что несмотря на кратковременность спецоперации, она была эффективной и показательной. Тем не менее азербайджанская сторона выступила против новой войны с Арменией.

«Потому что Вторая карабахская война показала нашу мощь и мы добились желаемого военными, а затем и военно-политическими путями. Мы осуществим другие наши мечты, и осуществим их, когда придет время», — объяснил глава государства.

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Анастасия Заикина
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