В Баку объяснили обострение в Карабахе присутствием там незаконных формирований

МИД Азербайджана объяснил обострение в Карабахе присутствием там незаконных формирований

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана объяснили обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) присутствием армянских незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«Подчеркиваем, что причиной возникшей напряженности является именно присутствие на азербайджанских территориях незаконных армянских вооруженных формирований и совершаемые ими провокации», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ведомстве также отвергли обвинения с армянской стороны в нарушении трехстороннего заявления о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года в части, касающейся Лачинского коридора. По словам Баку, строительство дороги в этом коридоре по согласованному маршруту ведется уже много месяцев, а «армянская сторона достаточно информирована о ней». «Если армянская сторона преследует цель затянуть под различными предлогами выполнение и этого обязательства, то это является еще одним наглядным примером ее деструктивной деятельности в отношении выполнения трехсторонних заявлений и других договоренностей», — подчеркнули в МИД Азербайджана.

Кроме того, в МИД Азербайджана подчеркнули важность выполнения трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России для стабилизации ситуации в НКР. «Азербайджан со своей стороны полностью выполняет все взятые на себя обязательства и решительно требует выполнения Арменией своих обязательств», — резюмировали в Баку.

Накануне политолог, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ, Владимир Новиков, объяснил причины нынешней напряженности в Карабахе. По его словам, одной из таких причин является сам мирный договор между Арменией и Азербайджаном.

