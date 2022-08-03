Причины обострения в Нагорном Карабахе объяснили

Политолог Новиков объяснил новое обострение в Нагорном Карабахе трениями Баку и Еревана

Новое обострение между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе произошло из-за тупика в отношениях двух стран. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Новиков. Он объяснил причины нынешней напряженности.

Военные Нагорно-Карабахской республики 3 августа сообщили об обстреле со стороны Баку, в результате чего погибли два военнослужащих-контрактника, еще 14 были ранены, передает «Интерфакс». В республике объявили частичную мобилизацию. По словам, Владимира Новикова, это было предсказуемо.

«Ситуация достаточно серьезна, потому что она в определенной степени вошла в тупик. Идут постоянные трения между Арменией и Азербайджаном по вопросу о том, как следует понимать пункт об открытии коммуникаций в регионе. В частности, Азербайджан фактически хочет создать так называемый Зангезурский коридор, который связал бы Турцию и Азербайджан с Нахичеванью. Армения, понимающая, что это означает для ее национальных интересов, явно не хочет этого», — сказал он.

Еще один пункт преткновения, который может быть самым главным, это мирный договор. Нынешнее армянское правительство, может быть, хотело бы заключить его, оставив на потом решение проблемы Нагорного Карабаха. Баку же считает, что вопрос решен, вопрос о статусе Нагорного Карабаха не стоит и стоять уже больше не будет, а проблема решена в 2020 году Владимир Новиков политолог

В Баку не готовы говорить ни о чем, кроме, максимум, культурных аспектов, утверждает политолог. В этой ситуации Баку пытается оказать вооруженное давление на Ереван с целью принудить его быть более сговорчивым по этим всем вопросам, объяснил специалист. Насколько взрывоопасно нынешнее обострение, спрогнозировать сложно, отметил Новиков.

«Ситуация достаточно непредсказуема. Это может замолкнуть на какое-то время, но лишь на какое-то, потому что политика силового давления будет продолжена. Но есть логика эскалации. Например, Первая мировая война. Никто не хотел войны, но логика сказанных слов и предпринятых действий не оставила сторонам выбора, кроме как начать боевые действия. Здесь то же самое», — заключил специалист.

Минобороны России подтвердило обострение ситуации в регионе. Армянская сторона обвинила Баку в нарушении трехсторонних договоренностей, что привело к жертвам и пострадавшим.

Военное ведомство Азербайджана в свою очередь заявило, что провело операцию «Возмездие» в Нагорном Карабахе. В ходе нее военные взяли под контроль ряд высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба. Баку потребовал демилитаризации района в Нагорном Карабахе, где дислоцированы армянские военнослужащие и российские миротворцы.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу войны, которая завершилась в 1994 году. В сентябре 2020 на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.