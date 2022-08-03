Минобороны России заявило об обострении ситуации в Нагорном Карабахе

Минобороны России заявило о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

В зоне нагорно-карабахского конфликта отмечается обострение ситуации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Уточняется, что в районе высоты Сарыбаба Вооруженные силы Азербайджана нарушили установленный режим прекращения огня.

«Командованием Российского миротворческого контингента совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны сообщало, что за сутки военные трижды зафиксировали нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана, что привело к началу войны, которая завершилась в 1994 году. В сентябре 2020 на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.