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Стало известно о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

Минобороны России сообщило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские миротворцы трижды за сутки фиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе со стороны Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Также стало известно, что в результате атак получил ранение один военнослужащий Нагорного Карабаха.

«Командованием российских миротворцев во взаимодействии с представителями азербайджанской и армянской сторон обстановка урегулирована. Изменений линии соприкосновения сторон не допущено», — сообщили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Политики обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.

В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана. В результате началась война, которая завершилась лишь в 1994 году. В сентябре 2020 на линии соприкосновения между Азербайджаном и Нагорным Карабахом вновь вспыхнули бои, в результате которых Баку удалось вернуть часть утраченных территорий.

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Алевтина Запольская
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