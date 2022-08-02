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Путин обсудил с Пашиняном договоренности по Карабаху

Президент России Путин обсудил договоренности по Карабаху с премьером Армении Пашиняном

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает ТАСС.

«Обсуждены отдельные практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — сообщила пресс-служба Кремля.

Также отмечается, что политики условились поддерживать контакты на различных уровнях.

В мае Никол Пашинян решил подписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией страны. Вскоре и Ереван, и Баку создали комиссии по делимитации общей границы, а также начали обсуждать условия заключения мира.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть территорий, в регион были введены российские миротворцы.

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Анастасия Заикина
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