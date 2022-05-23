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Армения создала комиссию по решению пограничного конфликта с Азербайджаном

В Армении создали комиссию по вопросу делимитации и безопасности границы с Азербайджаном

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Армении была создана комиссия по вопросам делимитации и безопасности границы с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Новый орган, который займется решением пограничного конфликта, возглавил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

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По распоряжению премьер-министра Никола Пашиняна в состав комиссии также вошли заместители министров иностранных дел, обороны, юстиции, территориального управления, заместитель начальника Генерального штаба и командующий пограничными войсками. В структуру комиссии также были включены представители других органов власти.

В мае 2022 года Пашинян решилподписать мирный договор с Азербайджаном, чтобы покончить с экономической и транспортной изоляцией своей страны. Из-за этого в Ереване и других городах Армении вспыхнули массовые протесты.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. По итогам 44-дневной войны Азербайджан вернул себе часть территорий, в регион были введены российские миротворцы.

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Алевтина Запольская
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