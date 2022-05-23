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Главы МИД Армении и Азербайджана продолжат переговоры о мире

Глава Евросовета Мишель: главы МИД Армении и Азербайджана продолжат переговоры о мире

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Армения и Азербайджан продолжат переговоры по будущему мирному договору в ближайшие недели на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

«Делегации во главе с министрами иностранных дел продолжат процесс в предстоящие недели», — сказал Мишель на встрече с представителями сторон в Брюсселе. Дипломат также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос безопасности армянского населения Карабаха.

«Что касается социально-экономического развития, то ЕС продолжит работу с обеими сторонами в рамках консалтинговой группы для продвижения экономического развития на благо обеих стран и их населения», — подчеркнул глава Евросовета. Мишель добавил, что следующая встреча лидеров в таком формате пройдет в «июле-августе».

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой вновь вспыхнули бои. Они продолжались несколько недель. По итогам конфликта Баку вернул себе часть потерянных в 1990-х территорий. В мае 2021 года Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ.

Марина Совина
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